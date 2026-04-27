Ramazzotti: "A fine gara, sono stati diversi i giocatori della Juventus che sono andati da Modric a chiedere come stava"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Ha lottato come un leone, facendo una partita non solo da regista, ma quasi da mediano, ed è uscito dopo aver preso una brutta testata da Locatelli, sorretto da uno dei fisioterapisti e dal responsabile dello staff medico rossonero Stefano Mazzoni. Contro la Juventus Luka Modric ha vinto una delle sei Champions League della sua carriera, quella alzata al cielo il 3 giugno 2017 Cardiff, ma ieri sera di fronte ai bianconeri non è riuscito a conquistare un successo che sarebbe stato forse decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l’obiettivo dichiarato a inizio stagione da Allegri e dalla società.

San Siro ha salutato il suo forzato cambio con un applauso di stima e amore, ma al termine dell’incontro sono stati diversi anche i giocatori della Juventus che gli sono andati a chiedere come stava. Su tutti Yildiz e Locatelli. Dialogando con il turco, Luka ha mimato che la botta è stata bella forte, ma ha anche sorriso. “Loca” di fronte alle telecamere poi ha spiegato: "Mi dispiace, è un peccato quando un campione come lui deve uscire dalla partita. Gli ho chiesto scusa alla fine e ha risposto che ho la testa dura»ì". I campioni sono come Modric: prima si battono su ogni pallone, non tolgono mai la gamba (o la testa) in un contrasto, ma poi se ne vanno dal campo stringendo la mano all’avversario. Conoscendo la tempra dell’ex Real Madrid, vorrà essere in campo già domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo per la 35a giornata di Serie A, perché intende guidare il Diavolo tra le prime quattro in classifica per riportarlo nell’Europa che conta".