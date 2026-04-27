L’avvocato Michele Croce rivela: “Ho denunciato il VAR per la gomitata di Bastoni col Verona”

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In esclusiva a Pressing, L'avvocato Michele Croce, che presentò denuncia al tribunale di Milano per il reato di frode sportiva contro il Var Nasca e l'Avar Di Vuolo, nella gara Inter-Verona di San Siro del 6 gennaio 2024, ha raccontato quanto accaduto. Di seguito le sue parole:

"Ero a San Siro coi miei due figli, rimanemmo colpiti da quanto successo in campo. La stessa notte studiai il regolamento e capii che gli assistenti Var avrebbero dovuto, e non solo potuto, chiedere l'on field review per la gomitata di Bastoni a Duda e annullare il gol nerazzurro. Una cosa che si inquadra in una fattispecie penale descritta dalla legge. La violazione di un regolamento così preciso viola la legge 401 che prevede frode sportiva dettata dall'aver alterato l'andamento della partita. Stesi una denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. Venni contattato dal pm Ascione e mise insieme i filoni di indagine, compreso quello delle altre partite uscite in questi giorni. Io denunciai Nasca e Di Vuolo, che in quello specifico caso avevano responsabilità penale. Il pm, se ha mandato un avviso di garanzia a Rocchi, evidentemente pensa che ci sia una regia dietro questo e altri casi".