Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

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Oggi alle 15:44News
di Andrea La Manna
fonte ANSA

27 Aprile, 15:30 (ANSA) - MILANO, 27 APR - Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. (ANSA).