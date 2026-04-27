Mentre il Manchester City va in finale di Fa Cup, l'Arsenal torna in vetta alla Premier

Mentre il Manchester City va in finale di Fa Cup, l'Arsenal torna in vetta alla PremierMilanNews.it
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Oggi alle 16:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Mentre l'Arsenal torna momentaneamente in vetta alla Premier League, il Manchester City conquista la finale di Fa Cup. In campionato, i Gunners vincono una difficile sfida contro il Newcastle grazie a una grande conclusione da fuori di Eberechi Eze al 9' del primo tempo e si riportano a +3 sui Citizens. La squadra di Guardiola - che aveva giocato questo turno in anticipo mercoledì in vista della semifinale di coppa, battendo il Burnley - ha però una partita da recuperare contro il Crystal Palace in programma il 22 maggio, e può quindi potenzialmente tornare a pari punti rispetto ai londinesi.

Nella sfida di Fa Cup, il City si è trovato al 34' della ripresa a dover rimontare un gol di Finn Azaz, ma in pochi minuti prima Jeremy Doku e poi Nico Gonzales sono riusciti a ribaltare il risultato. In finale, il Manchester affronterà la vincente di Chelsea-Leeds, in programma domani. (ANSA).