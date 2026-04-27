Mentre il Manchester City va in finale di Fa Cup, l'Arsenal torna in vetta alla Premier
(ANSA) - ROMA, 25 APR - Mentre l'Arsenal torna momentaneamente in vetta alla Premier League, il Manchester City conquista la finale di Fa Cup. In campionato, i Gunners vincono una difficile sfida contro il Newcastle grazie a una grande conclusione da fuori di Eberechi Eze al 9' del primo tempo e si riportano a +3 sui Citizens. La squadra di Guardiola - che aveva giocato questo turno in anticipo mercoledì in vista della semifinale di coppa, battendo il Burnley - ha però una partita da recuperare contro il Crystal Palace in programma il 22 maggio, e può quindi potenzialmente tornare a pari punti rispetto ai londinesi.
Nella sfida di Fa Cup, il City si è trovato al 34' della ripresa a dover rimontare un gol di Finn Azaz, ma in pochi minuti prima Jeremy Doku e poi Nico Gonzales sono riusciti a ribaltare il risultato. In finale, il Manchester affronterà la vincente di Chelsea-Leeds, in programma domani. (ANSA).
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