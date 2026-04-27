Ferrara: "Non mi meraviglierei che Pulisic possa fare un grande Mondiale"

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Presente nello studio di DAZN nel post-partita di Milan-Juventus 0-0, Ciro Ferrara, ex difensore, ha parlato così del pareggio tra rossoneri e bianconeri: "Chi era a San Siro non sarà rimasto soddisfatto, mentre gli allenatori credo che siano contenti di questo punto. La posta in palio era alta, quindi c'era grande attenzione in campo. Certo, era uno degli ultimi big-match del campionato, non è stata una bella partita. Pulisic? Non mi meraviglierei che possa fare un grande Mondiale".

Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A:

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli