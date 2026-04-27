Inter, Chivu: "Non parlo di arbitri e delle loro decisioni. Indagine? Ci arriva quello che leggiamo"

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(ANSA) - TORINO, 26 APR - "Tutto sembrava in controllo, poi loro hanno trovato energie e ci hanno messo in difficoltà: diamo merito al Toro che ci ha creduto e ha pareggiato": così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, dopo il pareggio per 2-2 contro i granata. "Io faccio l'allenatore e preparo la squadra al meglio per le partite, sapevamo che qui non è facile perché il Toro è cresciuto molto con D'Aversa - continua l'allenatore nerazzurro - e stiamo continuando a lavorare bene: vogliamo portare a casa al più presto il nostro sogno". Sulla settimana che porta al Parma: "Non penso alle emozioni, penso solo a preparare la gara e ad arrivare a un sogno iniziato nove mesi fa: vogliamo portare a casa uno degli obiettivi, devo trasmettere serenità e ambizione" la risposta di Chivu. "Non parlo di arbitri e delle loro decisioni - dice sul rigore assegnato al Torino - e diamo meriti ai granata per ciò che hanno fatto". Su diversi volti dei nerazzurri c'è delusione per i due punti lasciati al Grande Torino: "Dimostra la voglia e la mentalità del gruppo, vuole sempre vincere e dimostrare di avere la giusta determinazione e cattiveria - l'analisi di Matteo Darmian - e chiudere l'anno scorso con zero titoli non ha fatto piacere, ma ci abbiamo messo la faccia e siamo ripartiti confermando di essere una grande squadra".

Ora il countdown scudetto è di tre punti: "Sapevamo che prima del Toro ce ne sarebbero serviti quattro, adesso non sono felice al 100% perché non abbiamo vinto ma ci siamo avvicinati ulteriormente al nostro obiettivo - dichiara ai microfoni di Dazn - e faremo di tutto per vincere davanti ai nostri tifosi. E poi proveremo a portare a casa anche la Coppa Italia". Sul caos arbitri: "Ci arriva quello che leggiamo, ma noi rimaniamo concentrati su quello che va fatto in campo e chiudere nel migliore dei modi la stagione" la risposta di Darman. (ANSA).