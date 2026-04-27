Ambrosini commenta Milan-Juventus: "Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto"

Ambrosini commenta Milan-Juventus: "Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto"MilanNews.it
Oggi alle 15:30News
di Enrico Ferrazzi

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a DAZN dello 0-0 del Milan contro la Juventus: "Partita brutta dominata dall'attenzione. Chi affronta il Milan, anche se sembra che non possono essere pericolosi, poi stanno più attenti perchè conoscono la forza dei rossoneri in ripartenza. Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto. Tra l'Inter e le altre c'è un grosso gap a livello di gol segnati. Il Milan terminerà probabilmente con la miglior difesa, ma poi dovrà prendere giocatori che fanno gol. Lewandowski? Se fossi il Milan lo prenderei".

Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A: 

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli