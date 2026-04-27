ANSA - Inchiesta arbitri, 5 gli indagati noti ma gli iscritti sono di più

ANSA - Inchiesta arbitri, 5 gli indagati noti ma gli iscritti sono di più MilanNews.it
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Oggi alle 14:38News
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con "più persone".

In Procura si respira un clima di tensione, che sembra legato alla gestione dell'indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell'ufficio. Nessuna comunicazione formale è stata rilasciata a riguardo. In realtà, dal 25 aprile, giorno dell'arrivo delle notifiche degli inviti a comparire a Rocchi e Gervasoni, non c'è stata alcuna nota ufficiale. (ANSA)