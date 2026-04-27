Spalletti d'accordo con Allegri: la corsa Champions potrà decidersi anche all'ultima giornata
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(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Se si decide la Champions all'ultima giornata? Secondo me ci si va vicino, la Roma ha fatto vedere di stare bene e il Como ha vinto di prepotenza una gara non facile in trasferta. Noi abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora manca l'ultimo sforzo, è qui che si vede chi è da Juventus e chi no": lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti dopo lo 0-0 a San Siro contro il Milan. "Abbiamo dato seguito al nostro cammino, abbiamo tentato di fare la partita in maniera troppo lenta nel primo tempo, poi con loro bisogna sempre stare attenti", ha concluso a Dazn. (ANSA).
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