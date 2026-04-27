Cuomo: "Questa società non fa nulla per apprezzare i suoi tifosi o invogliare chi c'è sempre stato a tornare. Si accontenta di chi viene una volta e spende 200 euro di biglietto"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews sul prezzo dei biglietti di San Siro: "Il Milan ha perso completamente il suo senso. Ho conosciuto una società che era comunità: essere milanista e tifare Milan era una cosa di cui andare orgogliosi per il senso di famiglia che era il club. Oggi il Milan non fa nulla per apprezzare i suoi tifosi, non fa nulla per invogliare la gente che c'è sempre stata a tornare: questa è la verità. Si accontentano di quelli che vengono una volta e spendono 200 euro di biglietti. E questo mi rattrista molto. Stadio non colorato, curva senza colori e senza bandiere, disincentivata a fare coreografie pro-squadra. Purtroppo oggi siamo questa cosa qui: un club e uno stadio incolore".

LA COREOGRAFIA DELLA CURVA SUD

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Juventus la Curva Sud ha "omaggiato" San Siro di una coreografia polemica nei confronti della società. Utilizzando le torce dei rispettivi telefonini, infatti, il settore centrale del secondo anello blu ha creato un "€ 139", rifacendosi al costo dei biglietti per questa partita di campionato.

Questa protesta dei tifosi del Milan non è però un caso isolato. Anche in Inghilterra, infatti, tifosi del Liverpool protestano per il caro biglietti. Ieri, prima della partita contro il Crystal Palace, è stato esposto uno striscione piuttosto chiaro: "Ascoltate i tifosi, non ammazzate la Kop". Il coro era altrettanto esplicativo: "Enough is enough, greedy bastards, enough is enough". Tradotto: "Avidi bastardi, ora basta".