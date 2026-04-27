Pasotto: "Allegri e Spalletti non sono esattamente amici per la pelle, ma stavolta si sono presi sottobraccio volentieri per superare insieme lo scoglio del calendario"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mila-Juventus: "Allegri e Spalletti non sono esattamente amici per la pelle, ma stavolta si sono presi sottobraccio volentieri per superare insieme, indenni, lo scoglio più spigoloso che il calendario proponeva da qui alla fine nella corsa alla Champions. La prima mezz'ora, col caldo generoso di questo fine aprile, sembrava quasi una gita fuori porta: sul prato di San Siro mancavano soltanto le tovaglie a quadri del picnic. Il pareggio è ben accetto da tutti, e d'altra parte a certificarlo è la gestione complessiva del match da parte delle due squadre: riduzione al minimo dei rischi e osare mai oltre il lecito.

Certo, è un punto che si gusta maggiormente il Milan, in virtù delle tre lunghezze in più in classifica, ma tutto sommato non dispiace nemmeno ai bianconeri. Madama comunque dovrà restare all'erta: Como e Roma inseguono tre punti più sotto ma, calendario alla mano, resta un divario gestibile seppur esiguo. Ah, una conferma bi-partisan se mai ce ne fosse stato bisogno: Milan e Juve proseguono la loro stagione senza centravanti capaci di lasciare il segno. Però le difese confortano: quella rossonera è la seconda migliore d'Europa e quella di Spalletti è al quarto clean sheet di fila. È anche così che si va in Champions".