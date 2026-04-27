Pazzini su Milan-Juventus: "Non mi aspettavo una partita così brutta"

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Nel corso di "Pressing, Nel cuore dello Sport", Alessio Tacchinardi ha commentato il deludente pari di San Siro tra Milan e Juventus, che rende più felice la formazione di Massimiliano Allegri piuttosto che quella di Luciano Spalletti in ottica qualificazione in Champions League: "C'era una volta Milan-Juve? Sono d'accordo. Un punto che comunque va bene a tutte e due, anche se poi il Milan sì, la Juventus ha perso due punti da Como e Roma. La partita, lo spettacolo, la qualità, è stata proprio di livello basso. Non me ne voglia Allegri che è un grande allenatore, vincente, una grandissima società come il Milan, ma se lo spettacolo è stato brutto è per il modo di giocare che ha il Milan. Con il pullman del Milan quasi davanti la linea dell'area di rigore non è facile tecnicamente scardinare quella difesa".

Sulla partita di San Siro ha detto la sua anche Giampaolo Pazzini: "Non mi aspettavo una partita così brutta. Però penso che le colpe sono da dividere a metà, perché è vero che il Milan gioca troppo basso, ma la Juventus ha giocato piano, lenta, con questi scorrimenti infiniti, qualche guizzo di Conceiçao. La cosa che resta è stata una partita veramente brutta".