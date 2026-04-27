Allegri difende Bartesaghi: "È un ragazzo giovane, va lasciato sereno"
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Nel post partita di Milan-Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il punto prezioso conquistato dalla sua formazione in ottica qualificazione in Champions.
Come giudichi la prestazione di Leao
"Credo che abbia fatto una buona prestazione, anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".
Che cosa manca a Pulisic?
"Il gol. Stasera si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra ed è la cosa più importante".
La decisione sul cambio di Bartesaghi?
"Verso la fine del primo tempo è andato in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane, ha fatto una stagione importante e va lasciato sereno".
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