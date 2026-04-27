Adani duro dopo Milan-Juventus: "Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo"

Adani duro dopo Milan-Juventus: "Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo"MilanNews.it
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Oggi alle 11:20News
di Lorenzo De Angelis

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, l'ex calciatore Daniele Adani ha commentato il pari deludente di San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti: 

"Secondo me la metà degli italiani è contento di questa partita. Quanti senti che è meglio della miglior difesa, a non subire. Ma quanti domani celebreranno "Non abbiamo fatto tirare in porta l'avversario", "L'obiettivo è la Champions League?". Quanti? Siate sinceri, Troppi. Sono 10 anni che dico che per allinearci al mondo dobbiamo fare un calcio di ritmo, di proposta, e vengono preso per filosofo e teorico perché dico che questo calcio non è esportabile. Poi ci dicono che le coppe bisogna giocarle all'esterno per esportare il prodotto. 

Ma facciamo ridere, non emozioniamo. Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora. Ho una citazione per il primo tempo "Non ci resta che piangere". Questa è la verità, lo sapete tutti, così come sapete che vicino a voi ci sarà quello che dice che non conta lo spettacolo, ma il risultato. Ma sono contenti tutti? I 60mila di San Siro sono contenti perché hanno raggiunto il terzo quarto posto. Altra cosa: per contestare il progresso si sono inventati la dicotomia tra il gioco e il risultato in questo paese. Ragazzi per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo, e dovete ammetterlo, anche a quelli che ve lo dicono in separata sede". 