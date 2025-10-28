Il Milan non vince a Bergamo dalla stagione 2021/22
MilanNews.it
Vincere a Bergamo per sfatare un tabù e tornare a vincere dopo la pareggio beffa di venerdì sera contro il Pisa nell'anticipo dell'ottava giornata. Tornare a casa dalla New Balance Arena con 3 punti significherebbe mandare un messaggio chiaro non solo al campionato ma anche alle rivali, non solo alla Champions League ma anche allo scudetto, sogno che potrebbe diventare realtà in caso di continuità.
Le trasferte di Bergamo non sono però semplici, e i precedenti nelle ultime stagioni lo confermano ampiamente. Basti pensare che il Milan non vince in terra nemica contro l'Atalanta dalla stagione 2021/22, quando Calabria, Tonali e Leao decisero la partita che finì poi 2 a 3 a favore dell'allora formazione di Stefano Pioli.
