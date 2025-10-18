Il Milan perde due dei suoi tre migliori giocatori per media voto

Il Milan perde due dei suoi tre migliori giocatori per media votoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:36News
di Lorenzo De Angelis

A causa dei tanti infortuni registrati durante la sosta Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di alcuni dei suoi giocatori migliori. Su tutti Christian Pulisic ed Adrien Rabiot, che fra le altre cose rimarranno indisponibili per un po' di penso a causa delle rispettive lesioni muscolari. 

Oltre al valore assoluto dei due giocatori, che non si discute in alcun modo, il Milan perde due dei suoi tre giocatori migliori per media voto, dato che in questo inizio di stagione il francese e l'americano hanno avuto un rendimento (medio) rispettivamente da 6,88 e 6,58. 

LE TOP 4 DELLE MEDIE VOTO DEI GIOCATORI DEL MILAN

Luka Modric: 7,25
Adrien Rabiot: 6,88
Christian Pulisic: 6,58
Alexis Saelemaekers: 6,42
Matteo Gabbia: 6,42
Youssouf Fofana: 6,42