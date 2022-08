Il Milan presenta la sfida con il Bologna: "Finalmente si gioca!"

Sui suoi canali social il Milan ha presentato la sfida di questa sera con il Bologna, usando come volto della prorpia copertina Pierre Kalulu. Nel testo pubblicato su Twitter si legge: "7 giorni mi indeboliscono! Finalmente oggi si gioca!" Il calcio di inizio della sfida è fissato per le ore 20.45 allo stadio San Siro.

#MilanBologna ️

7 days make me weak!

It’s finally matchday again #SempreMilan

Brought to you by 𝐰𝐞𝐟𝐨𝐱 pic.twitter.com/CFe0Va6DHy