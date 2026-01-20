Il Milan può già pensare al campionato: il programma della 22esima giornata
Settimana di coppe europee che tornano protagoniste oggi, domani e dopodomani. Non per il Milan che si potrà concentrare, invece, sulla prossima partita di campionato che arriverà nel weekend e sarà cruciale per i rossoneri. Il Diavolo sarà impegnato nel big match di domenica sera allo Stadio Olimpico per affrontare la Roma, un'occasione per poter allungare sui giallorossi e mettere fieno in cascina per la Champions: non sarà però certamente facile. Di seguito il programma della 22esima giornata.
SERIE A ENILIVE - 22° TURNO
Venerdì 23/01, ore 20.45: Inter-Pisa
Sabato 24/01, ore 15: Como-Torino
Sabato 24/01, ore 18: Fiorentina-Cagliari
Sabato 24/01, ore 20.45: Lecce-Lazio
Domenica 25/01, ore 12.30: Sassuolo-Cremonese
Domenica 25/01, ore 15: Atalanta-Parma
Domenica 25/01, ore 15: Genoa-Bologna
Domenica 25/01, ore 18: Juventus-Napoli
Domenica 25/01, ore 20.45: Roma-Milan
Lunedì 26/01, ore 20.45: Hellas Verona-Udinese
