Il Milan riabbraccia Loftus-Cheek: "È tornato nel branco"

Finalmente arrivano buone notizie da Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, che è rimasto ai box per grande parte della stagione, oggi si è rivisto in campo a Milanello in gruppo con la squadra, nel primo allenamento della settimana in preparazione della prossima sfida contro il Como in programam sabato 15 marzo.

Il Milan ha riabbracciato il suo centrocampista dedicandogli un post su Instagram che recita: "Ruben Loftus-Cheek è tornato nel branco"