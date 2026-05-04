Il Milan rischia di buttare via il lavoro di dieci mesi: Allegri lancia l'allarme

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Dopo il ko di ieri contro il Sassuolo, che rimette a rischio la qualificazione del Milan alla prossima Champions League, Massimiliano Allegri ha lanciato l'allarme: "È stata la partita più brutta dell'anno, condizionata dal fatto che siamo rimasti in 10. Non ho detto niente alla squadra, da martedì in poi tutti insieme lavoreremo. Abbiamo approcciato male e poi non devi prendere il secondo gol. Abbiamo buttato un jolly, abbiamo una settimana per preparare la partita con l’Atalanta, non possiamo buttare via il lavoro fatto negli ultimi dieci mesi" le sue parole riportate stamattina da Tuttosport.

Il tecnico livornese ha poi continuato: "È stata una domenica da dimenticare. Da martedì dobbiamo ripartire bene per preparare la partita con l’Atalanta. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e arrivare al meglio domenica prossima. Purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo. Ci sono tre partite da giocare, dobbiamo rimanere dentro, anche nei momenti difficoltà e lavorare per superarli".