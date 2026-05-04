Ordine sul mercato del Milan: "Non bastano solo dei ritocchi: la squadra ha bisogno di un robusto potenziamento"

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Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato così del Milan dopo la sconfitta di ieri in casa del Sassuolo: "Di sicuro la prova di ieri permette a chi ha il compito di preparare il mercato della futura stagione di misurare la qualità complessiva della rosa attuale consegnata nell’estate scorsa a Max Allegri. C’è in circolazione qualche sapientone, che non ha mai allenato nemmeno nelle scuole calcio, pronto a giurare che sarebbe stata sufficiente per competere con l’Inter in materia di scudetto. I fatti si sono incaricati di smentire il pronostico superficiale. In effetti è rimasto nella scia nerazzurra fino alla sfida con il Napoli ma già questo risultato dovrebbe far pensare a una sorta di perfomance di alto livello.

Per andare sul concreto: se si pensa che il Milan futuro, in una Champions league ancora da conquistare e che impone di giocare ogni tre giorni specie nei primi 3-4 mesi della stagione, abbia bisogno solo di qualche ritocco rispetto all’attuale compagnia, e non invece di un robusto potenziamento tecnico che sia fatto non solo di tecnica ma anche di personalità, allora verrebbe da aggiungere che sarebbe proprio inutile sbarcare nell’Europa che conta".