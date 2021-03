Il Milan si unisce alla Lega e a EA contro il razzismo: "Sosteniamo la lotta alla discriminazione"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha ricordato la lotta al razzismo tramite la promozione dell'iniziativa della Lega e della EA tramite il videogioco FIFA. In questi giorni, infatti, si può scegliere uno speciale kit che detiene il messaggio della lotta al razzismo: "Lega Serie A e EA insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con il kit KEEP RACISM OUT e sostieni la lotta alla discriminazione. Disponibile ora in FIFA21 Ultimate Team."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lega Serie A and <a href="https://twitter.com/EA_FIFA_Italia?ref_src=twsrc%5Etfw">@EA_FIFA_Italia</a> together against racism, in football and beyond. Get on the pitch with the KEEP RACISM OUT kit and support the fight against discrimination. Available now in <a href="https://twitter.com/hashtag/FIFA21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIFA21</a> Ultimate Team.<a href="https://twitter.com/hashtag/WeRespAct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeRespAct</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KeepRacismOut?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KeepRacismOut</a> <a href="https://t.co/20FXUv5BBX">https://t.co/20FXUv5BBX</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1371790003169280004?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2021</a></blockquote>