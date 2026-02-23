Il Milan stecca per la seconda volta: oggi si chiude il 26° turno di campionato

Una domenica molto amara per il Milan: i rossoneri hanno ospitato il Parma a San Siro con l'opportunità di mantenere in vista l'Inter e soprattutto di allungare sul quinto posto. E invece la squadra di Massimiliano Allegri, ieri squalificato, ha trovato la seconda sconfitta del suo campionato, subendo un gol nei minuti finali da palla inattiva. Un peccato considerando che, dopo la sconfitta della Juventus di sabato, ieri è arrivata anche quella del Napoli in casa dell'Atalanta. La Roma invece non sbaglia e vince 3-0 contro la Cremonese, prossima avversaria dei milanisti.

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese 3-0

23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY