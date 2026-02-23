Il Milan è tornato a perdere dopo 24 giornate di imbattibilità: l'ultima sconfitta era datata 23 agosto

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 07:50News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Dopo il pareggio contro il Como nel recupero, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Primo tempo equilibrato con un paio di chance per Pulisic. Nella ripresa il Milan preme con Leao che viene però fermato dal palo. Troilo segna di testa all'80'. Il Parma si difende e porta a casa la vittoria. Rossoneri a -10 dall'Inter. (ANSA).