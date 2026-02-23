Domenica amara per il Diavolo. Tuttosport: "Cade il Milan. E l'Inter scappa via"
MilanNews.it
Domenica amara per il Milan, che cade 1-0 a San Siro contro il Parma e si allontana ulteriormente dall'Inter, che ora a 10 punti di vantaggio sui rossoneri. L'edizione odierna di Tuttosport traccia un focus su quella che è stata la sfida: Cade il Milan. E l'Inter scappa via".
E ancora: "Per la squadra di Allegri, squalificato e in tribuna, palo di Leao sullo 0-0. Paura Loftus-Cheek dopo uno scontro con Corvi, operato alla mascella". Il portoghese va a un passo dall'1-0, vince la sfortuna. Paura per il centrocampista, brutta botta alla mascella.
Pubblicità
News
Il Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diversodi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
Primo Piano
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com