Domenica amara per il Diavolo. Tuttosport: "Cade il Milan. E l'Inter scappa via"

Domenica amara per il Diavolo. Tuttosport: "Cade il Milan. E l'Inter scappa via"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:20News
di Federico Calabrese

Domenica amara per il Milan, che cade 1-0 a San Siro contro il Parma e si allontana ulteriormente dall'Inter, che ora a 10 punti di vantaggio sui rossoneri. L'edizione odierna di Tuttosport traccia un focus su quella che è stata la sfida: Cade il Milan. E l'Inter scappa via".

E ancora: "Per la squadra di Allegri, squalificato e in tribuna, palo di Leao sullo 0-0. Paura Loftus-Cheek dopo uno scontro con Corvi, operato alla mascella". Il portoghese va a un passo dall'1-0, vince la sfortuna. Paura per il centrocampista, brutta botta alla mascella.