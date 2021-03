Il Milan attraverso i suoi canali ufficiali, ha lanciato un messaggio di rispetto verso le donne, dato che oggi è l’8 marzo. Il Milan ha scritto: “Affrontiamo gli avversari duramente, ma i pregiudizi ancora di più”. Ecco il post.

Striving for a world of equality, today and every day. #IWD #WeRespAct pic.twitter.com/giDV3OUeGr