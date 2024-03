Il Milan supporta Juan Jesus: "Il razzismo si combatte tutti insieme, qui e ora. Siamo al tuo fianco, Juan"

vedi letture

Il Milan si schiera dalla parte di Juan Jesus. Durante Inter-Napoli il calciatore ha subito insulti da Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, da subito denunciati all'arbitro come razzisti. L'episodio sembrava essersi risolto, o quantomeno ridimensionato, con le scuse immediate di Acerbi e un chiarimento dell'italiano con Juan Jesus. Nella giornata odierna, però, l'interista ha dichiarato di "non aver mai pronunciato frasi razziste", scatenando la reazione di Jesus che l'ha smentito con un post su Instagram: "Falso che non abbia mai detto frasi razziste. Mi ha detto 'vai via nero, sei solo un negro'".

Il Milan, doverosamente, si è schierato con il difensore brasiliano commentando il suo post in questo modo: "Il razzismo si combatte tutti insieme, qui e ora. Siamo al tuo fianco, Juan".