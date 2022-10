Il Milan tra Italia e Europa, Gazzetta: "Vero Diavolo in campionato, troppo docile in Champions. Serve la svolta"

MilanNews.it

"Vero Diavolo in campionato, troppo docile in Champions. Serve la svolta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al differente rendimento del Milan in Italia e in Europa. Mentre in Serie A con Pioli ha ottenuto 72 vittorie in 116 gare, in Champions League sono solo due successi in 9 partite. Serve il salto di qualità anche in Europa.