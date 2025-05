Il Milan va forte su Allegri: per il CorSport pronto un contratto triennale

Il Milan si muove con decisione su Massimiliano Allegri. Non è un caso che siano arrivate a stretto giro di posta le indiscrezioni sul rinnovo di Italiano con il Bologna (qui) e sui contatti diretti tra club rossonero ed entourage di Allegri tra ieri sera e stamattina (qui). Da via Aldo Rossi sono pronti a riportare il tecnico livornese in rossonero anche se le prossime ore saranno decisive per capire in primis l'aspetto economico e in secondo luogo il futuro di Antonio Conte con il Napoli. Se il pugliese rimanesse in azzurro, le chance per il Milan di portarsi a casa Allegri aumenterebbero.

In tutto questo piovono da tutte le parti confereme e ulteriori indiscrezioni sull'eventualità che Allegri arrivi in rossonero. Il Corriere dello Sport, nella sua versione online, riporta che il Milan ha pronto un contratto triennale per Massimiliano Allegri. Viene anche ricordato come il club abbia una certa fretta nel concludere queste operazioni in modo tale che successivamente Igli Tare possa dedicarsi alla costruzione della rosa.