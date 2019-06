Dopo l'incontro di ieri con Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi, il Milan spinge per acquistare il centrocampista dal Sassuolo. Il nativo di Urbino ha fin qui disputato 61 gare in Serie A, realizzato 5 reti e servito 5 assist. L'ultima è stata la stagione più produttiva anche in termini di partite giocate: 28 complessive in campionato.