Il milanista Sinner é il campione tra i campioni: stravince le ATP Finals 2024 a Torino

Jannik Sinner questa sera ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano. All'Inalpi Arena di Torino, sede delle ATP Finals, il tennista altoatesino numero 1 al mondo ha battuto lo statunitense Taylor Fritz 6-4/6-4 e ha vinto il torneo che fa calare il sipario sulla stagione dei tour. E' la prima volta che un tennista italiano riesce a trionfare nel trofeo di fine stagione che mette di fronte gli otto migliori tennisti al mondo.

Per Sinner si chiude un'annata da favola col 1° posto nella classifica ATP, la vittoria in due tornei del Grande Slam (Australian Open e US Open) e il successo in tre tornei dell'ATP Tour Masters 1000. Adesso il successo alle Finals, dominando il torneo dall'inizio alla fine. A coronamento di un 2024 semplicemente straordinario.

Al termine della gara, questo il commento di Sinner: "E' incredibile per me, è stata una settimana incredibile. E' il mio primo titolo in Italia e sono davvero molto felice per questo, è qualcosa di davvero speciale. In ogni partita ho cercato di capire cosa c'era da fare, ho giocato il mio migliore tennis e la chiave per vincere questo trofeo è stato l'alto livello espresso. Sono davvero molto contento di condividere questo trofeo con il pubblico italiano".