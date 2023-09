Il Napoli espugna Lecce: 4-0 e seconda vittoria consecutiva

Dopo un inizio di campionato un po' difficoltoso, non senza polemiche, il Napoli ha trovato la sua vittoria consecutiva nel primo anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra di Rudi Garcia ha vinto in casa del Lecce per 4-0 grazie ai gol di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Dopo tre vittorie su tre in casa, cade per la prima volta la formazione pugliese al Via del Mare.