Il Napoli fa sul serio per Kevin De Bruyne: l'indiscrezione

Il campionato non è ancora finito, la lotta tra Napoli e Inter per lo scudetto è sempre aperta, ma il mercato è già pronto a regalare possibili colpi di scena. In questo senso, la notizia arriva direttamente da Sky Sport: il Napoli ci prova sul serio per Kevin De Bruyne.

A fine stagione si svincola. Il club di De Laurentiis sta provando ad assicurarsi il centrocampista belga, che a fine anno darà l'addio al City. Una trattativa complicata, ma il Napoli ha avviato contatti e prova a coltivare il sogno. Dopo la decisione del City di non rinnovare il suo contratto, il classe '91 a fine stagione sarà svincolato e si sta già scatenando la corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

L'assist da Lukaku? Ci sono interessamenti dalla MLS (su tutti i Chicago Fire) ma è forte soprattutto il pressing del Liverpool. Ad ogni modo, De Laurentiis ci sta provando e un assist per il Napoli in questo senso potrebbe arrivare anche dall'amicizia dello stesso De Bruyne con Lukaku, compagno di nazionale, e la volontà del centrocampista di restare in Europa e dimostrare ancora il suo valore in un campionato top e in Champions.