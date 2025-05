Leo: “Credo che non si debba essere influenzati dai risultati, ma è arrivato il momento di trovare un tecnico che apra un ciclo"

“Un mese fa sono stato a un passo dalla Dinamo Zagabria”. La voce è quella di Mauro Leo, ex direttore sportivo della Roma fino al 30 giugno 2024 - e con un passato fra Inter e Juventus - che si racconta. “Avevamo un accordo sulla parola con il presidente Zajec e con il board, poi quando è subentrato Boban, pur ringraziando per la stima, ho preferito attendere una nuova opportunità”.

Terrebbe Conceicao?

“Credo che non si debba essere influenzati dai risultati, ma è arrivato il momento di trovare un tecnico che apra un ciclo. Lui è stato visto transitorio sin dall’inizio - anche per la formula di contratto - forse non c’era grande fiducia e non era il momento giusto. Il potenziale della rosa è enorme, è tra le prime tre squadre in Italia, con talenti di assoluto valore, ma in larga parte nessuno rende. Se la società saprà riorganizzarsi, scegliendo il direttore giusto… Si deve voltare pagina, avere la forza di imporre e il tempo di costruire un ciclo”.