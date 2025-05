Il Monza deve fare almeno tre punti per evitare il record negativo

(ANSA) - MONZA, 08 MAG - A retrocessione ormai matematica, il Monza guarda alle prossime tre partite con l'unico obiettivo di non far registrare il record negativo di punti per una squadra in Serie A. Una magra consolazione per preservare l'immagine dei 3 anni di storia nel massimo campionato del club brianzolo e cominciare a programmare, come dichiarato dalla società, una rapida risalita. Per farlo bisognerà centrare almeno una vittoria, a cominciare dalla trasferta di Udine.

Mister Alessandro Nesta ha gli uomini contati, con l'infortunio di Luca Caldirola che si aggiunge a una già lunga lista di indisponibili. Il tecnico spera nel recupero di Keita Balde, in alternativa in attacco si andrà verso la conferma di Dany Mota e Gianluca Caprari, coppia titolare nelle ultime tre gare dei biancorossi, alla ricerca di un gol che al Monza manca dal derby contro il Como di inizio aprile. (ANSA).