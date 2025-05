MN - Pecci: "Conceiçao sa il fatto suo. Se lo confermerei? Non so"

Eraldo Pecci, apprezzato commentatore ma soprattutto storico centrocampista del Bologna con cui ha vinto la Coppa Italia nel 1974, ci dice la sua sulla finale di Coppa Italia che si giocherà il 14 maggio a Roma.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Lei lo confermerebbe Conceiçao?

"Conceiçao sa il fatto suo. Se lo confermerei? Non so. Per me l'allenatore conta il giusto se non fa danni, è solo una parte della squadra. E sono certo che se prendi il centravanti che ti fa 30 gol vedi che diventi un ottimo allenatore".