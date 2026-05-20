Il Napoli si muove per il futuro della panchina: in lista anche Allegri
Il Napoli si muove per il futuro della propria panchina. Certo oramai della separazione (consensuale ed anticipata) con Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis starebbe sondando diverse strade in vista della prossima stagione, con quella più calda che porterebbe verso Maurizio Sarri, oggi alla Lazio e già tecnico azzurro dal 2015 al 2018. I contatti con l'allenatore toscano sono costanti già da qualche giorno, anche se sull'ex Lazio resta vivo l'interesse dell'Atalanta di Giuntoli.
Non solo Sarri però. Il Napoli sarebbe monitorando anche la situazione legata al futuro di Massimiliano Allegri, oggi legato al Milan ma non certo della permanenza in rossonero per via dei rapporti non più idilliaci con la dirigenza. Sullo sfondo resta anche Vincenzo Italiano, opzione possibile soprattutto se Sarri dovesse rifiutare il ritorno a Napoli per Bergamo.
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