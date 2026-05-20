Per Zambrotta, la Juventus è messa peggio del Milan nella corsa alla Champions League

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Gianluca Zambrotta ha voluto commentare e analizzare il momento di Juventus e Milan verso la corsa alla prossima Champions League

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per quella che, in linea di massima sarà la partita più importante e decisiva della stagione. Domenica sera contro il Cagliari a San Siro, i rossoneri dovranno centrare la vittoria per ottenere la tanto e sperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un cammino lunghissimo, iniziato a luglio e terminato (quasi) a maggio. Il Milan ha saputo stupire tutti nel girone di andata, salvo poi rischiare di buttare tutto essendo protagonista di un brutto ed inspiegabile calo fisico e mentale. Nonostante i tanti punti ottenuti durante gli scontri diretti, la squadra di Max ha perso le lunghezze con Inter e Napoli. Oggi però, ciò che conta di più è la partita di domenica. Di questa serrata lotta Champions ne ha parlato così a Tutti Convocati, l'ex terzino di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta:

"Credo che La Juventus stia messa peggio di questo Milan, perchè è già fuori dalla lotta alla Champions League e si è giocata una fetta importante della stagione perdendo punti contro Fiorentina e Verona nelle ultime partite in campionato. Quindi la vedo complicata, anche per il ritorno del Milan e soprattutto della Roma di Gasperini..".