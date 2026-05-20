MN - Giudice: "Come fa Ibra a fare il manager del Milan stando fuori in un momento chiave?!"

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Alessandro Giudice, manager, consulente aziendale e opinionista per il Corriere dello Sport, ha parlato del futuro societario del Milan.

Alessandro Giudice, manager, consulente aziendale e opinionista per il Corriere dello Sport, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it soffermandosi sui temi societari che, ormai da settimane, coinvolgono a pieno il Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le risulta un reinserimento di Zlatan Ibrahimovic nell'area sportiva del Milan, anche dopo la rivelazione dei battibecchi avuti con Massimiliano Allegri durante le ultime settimane?

"Potrebbe essere, ma andrà a fare il commentatore per i Mondiali per un mese. Come fa a fare il manager del Milan stando fuori in un momento chiave?! Io penso che Ibra faccia troppe cose. Lui ha tante attività, tante incursioni tra media e social, ma se tu hai un ruolo in una società devi essere sul pezzo. Quando il Milan prese Ibra, lo fece per colmare il vuoto lasciato da Paolo Maldini, soprattutto nella vicinanza alla squadra a Milanello e supporto all'allenatore. Alla prova dei fatti, Ibra non è focalizzato h24 su questo ruolo e che tutte le attività extra siano incompatibili con questa carica. Si è defilato per forza di cose. È parte della struttura, ma prendere in mano il Milan significa mettere il Milan al primo posto delle sue occupazioni. Non può trattarlo come un hobby".