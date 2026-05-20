Pellegatti sottolinea: “Se sarà Champions lavoro compiuto, Chivu ha dovuto pensare solo al campo Allegri no”

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Carlo Pellegatti ha commentato l’operato di Allegri in questa stagione, nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto fronteggiare sia a livello di rosa sia a livello societario.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato il lavoro di Massimiliano Allegri svolto in questa stagione nonostante tutte le difficoltà con le quali si è dovuto scontrare a livello societario. Queste le sue parole.

"Se il Milan andasse in Champions League vuol dire che arriva terzo, dietro le due favorite Napoli e Inter. Quindi siamo passati, attenzione a questa statistica, dall'ottavo posto dello scorso anno a, se riusciamo a vincere contro il Cagliari in Champions League, nella top 36. L'anno scorso eravamo la squadra numero 100 in Europa. Perché dico 100? Perché avevamo le 36 davanti della Champions, avevamo le altre 40-50 dell'Europa League, avevamo le altre 40 della Conference. Quindi il lavoro di Allegri direi che è un lavoro compiuto. Se poi loro continuano a ostinarsi a guardare il gioco di Allegri... Allegri è stato importante in questa fase storica dove la società non esiste, non solo sul campo. Questa cosa non la vogliono capire, ma non è difficile da capire. Chivu ha Marotta e Ausilio, quindi il suo lavoro è stato importante, ma doveva lavorare solo sul campo".