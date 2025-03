Il Napoli spreca un'occasione d'oro: 0-0 a Venezia all'ora di pranzo

Il Napoli spreca una grande occasione e non va oltre lo 0-0 contro il Venezia sulle rive della laguna. La squadra di Antonio Conte poteva sfruttare il big match di questa sera tra Atalanta e Inter per guadagnare punti contro le altre due contendenti al titolo. Grande prestazione della squadra di mister Esuebio Di Francesco che rimane penultima ma guadagna fiducia in vista del rush finale in ottica salvezza.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN.