Il nuovo Wembley e il nuovo Nou Camp e tanto altro: tutti i progetti di Manica

vedi letture

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan per il progetto del suo nuovo stadio si affiderà anche a Manica, da anni uno dei leader nel design architettonico di impianti sportivi. Sul sito dello studio internazionale si possono scorgere i diversi progetti ultimati e da ultimare inerenti allo stadio, alcuni molto illustri. Vediamoli (costi espressi in dollari):

- Tennessee Stadium, 1.7 miliardi - in attesa di conferma

- Cleveland Guardians Ballpark, 202 milioni - in progettazione

- Allegiant Stadium (Las Vegas), 1.5 miliardi - completato nel 2020

- Inter Miami Freedom Park Stadium - in arrivo nel 2024

- New Camp Nou (Barcellona), 750 milioni - in arrivo nel 2025

- Cagliari Calcio Stadium, 78 milioni - in attesa di conferma

- Inter Miami FC Stadium at Lockhart, 105 milioni - completato nel 2020

- VTB Arena Park (Mosca) - completato nel 2018

- NRG Stadium (Houston), 352 milioni - completato nel 2002

- Wembley Stadium (Londra), 984 milioni - completato nel 2007