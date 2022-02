Il padre di Heffernan: "Sono orgoglioso di te Cathal. Ora è il momento di lavorare"

Il Milan nella giornata di ieri ha concluso l’affare per ingaggiare il giovane Cathal Heffernan, centrale difensivo classe 2005. Su Twitter, il padre Rob fa i complimenti al figlio scrivendo: “Finalmente è ufficiale. Sono così orgoglioso di te Cathal, questo è solo l'inizio. Ora è il momento di lavorare”.

Finally it’s official. So proud of you Cathal this is only the beginning ❤️ Now it’s time to work #teamheff #driveon pic.twitter.com/gLRkm2jKTU