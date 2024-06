Il Pallone d'Oro si rinnova: da quest'anno sarà premiato anche il miglior allenatore

Chi succederà a Lionel Messi e Aitana Bonmati? France Football, la rivista che organizza la prestigiosa cerimonia del Pallone d'Oro, ha confermato la data in cui verranno resi noti i prossimi vincitori: il 28 ottobre. Come avviene ormai da diversi anni ormai, la serata di premiazione del Pallone d'Oro si svolgerà a Parigi in diretta dal Teatro Chatelet.

Il Pallone d'Oro si rinnova

Gli organizzatori hanno confermato che per la prima volta la UEFA sarà associata a questo premio e che verranno assegnati due nuovi trofei, uno dei quali al miglior allenatore dell'anno. Per quanto riguarda la categoria maschile, ad oggi i nomi che sembrano in pole position per la vittoria del Pallone d'Oro sono senz'altro Vinicius Junior e Jude Bellingham, ma molto dipenderà anche da quello che accadrà a Euro 2024 e nell'edizione di quest'anno della Copa America.