Il Pampa Sosa sul ruolo di Ibra: "Lo vedo più vicino a Pioli ma il tecnico non deve sentirsi delegittimato"

Nell'edizione di Sunday Night Square al termine della tredicesima giornata di Serie A, su DAZN, è stato ospite l'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa, detto il Pampa. Tra i tanti argomenti di discussione anche il possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, questa volta in veste di dirigente o consulente, ancora non è chiaro.

Queste le parole di Sosa in merito alla vicenda: "Dipende dal ruolo che verrà assegnato a Ibrahimovic. Sulla sua personalità non ci sono dubbi, però che funzione avrà lui in questo Milan? Io lo vedo più vicino a Pioli però non vorrei che il tecnico poi si senta delegittimato"