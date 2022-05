Il papà di Hauge: "Grazie per l'incredibile supporto, sono grato"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il papà di Jens Petter Hauge, Jan Igvald Hauge, ha commentato così l'addio del figlio, diventato a tutti gli effetti un giocatore dell'Eintracht: "Lo sapevamo tutti, ma ora è ufficiale. Grazie per tutti i ricordi e l'incredibile supporto. Sono così grato e felice. A tutti i milanisti: Grazie!"

We all knew it, but now it's official.

Thank you for all the memories and the amazing support❤️.

I'm so grateful and happy for you

To all Milanisti: Grazie❤️ pic.twitter.com/Ub7CminEjO