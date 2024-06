Il papà di Reijnders: "Tijjani è andato subito al top assoluto del mondo"

E' intervenuto così il papà di Tijjani Reijnders, Martin, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano olandese 'AD', parlando proprio del figlio, centrocampista del Milan e dell'Olanda. Ecco le sue parole:

Il papà di Reijnders su Tijjani e suo fratello: "I ragazzi avevano qualcosa di speciale. Erano in grado di leggere il gioco in giovane età. Allora avevano un immenso vantaggio rispetto ai loro colleghi. Tijjani è andato subito al top assoluto del mondo. Una volta gli ho detto: 'Se fossi stato l'allenatore ti avrei buttato fuori dal calcio, tu non fai niente!'. Accettava soprattutto le critiche costruttive. Anche se a volte ci faceva impazzire. Gli ho detto detto che se firmava un contratto avrebbe potuto lasciare la scuola. Aveva due anni per mettersi alla prova, altrimenti sarebbe tornato a scuola. Mia moglie non era d'accordo. Ma se puoi diventare un calciatore, quel pezzo di carta non ha alcun valore. Puoi diventare estremamente indipendente finanziariamente nel calci".