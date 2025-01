Il Porto esonera Vitor Bruno: era il successore di Conceiçao. Idea Fonseca

(ANSA) - OPORTO, 20 GEN - Vitor Bruno non è più l'allenatore del Porto. Il club ha infatti deciso di esonerarlo a causa degli ultimi deludenti risultati della squadra (tre sconfitte consecutive). Ex vice di Sergio Conceiçao, il 42enne Vitor Bruno lo scorso luglio aveva preso il posto dell'attuale tecnico del Milan. Josè Tavares, direttore tecnico delle giovanili del 'Dragao', è stato nominato allenatore 'ad interim' della prima squadra, intanto la società è già alla ricerca del sostituto di Vitor Bruno, e fra i nomi che circolano c'è quello di Paulo Fonseca, esonerato dal Milan subito dopo Natale e che sarebbe stato cercato anche dal Lione.

E' anche curioso notare che in Portogallo tutte e tre le grandi di quel campionato in questa stagione hanno mandato via i rispettivi tecnici: il Benfica lo ha fatto con Roger Schmidt, lo Sporting Lisbona con Joao Pereira appena un mese dopo che questi aveva preso il posto di Ruben Amorim (che a sua volta aveva rescisso il contratto per andare al Manchester United), e ora il Porto con Vitor Bruno. (ANSA).