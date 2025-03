Il Portogallo delude. Cajuda: "Abbiamo una generazione di talenti pigri"

Deludente sconfitta rimediata dal Portogallo. Al Parken Stadium di Copenaghen: la Danimarca si impone 1-0 grazie alla rete siglata dall'ex Atalanta Rasmus Hojlund al 78' (con annessa esultanza "alla Cristiano Ronaldo" proprio davanti a CR7). In campo c'erano anche l'attaccante del Milan Rafael Leao ed il difensore della Juventus Renato Veiga, mentre Joao Felix è rimasto in panchina per 90 minuti.

Al termine della sfida sono arrivate diverse critiche alla squadra di Roberto Martinez in Patria. Come quella di Manuel Cajuda, ex centrocampista lusitano ed oggi allenatore, che come riporta Record ha fatto notare l'atteggiamento passivo della squadra: "Sono talenti pigri. Non è stata nemmeno una partita divertente, è stata triste. Abbiamo un gruppo di talenti pigri" - le sue parole - ". Non vediamo l'ora che arrivi un colpo di genio, ma il Portogallo ha fatto il 50% di pressing semi-attivo e l'altro 50% con gli occhi”.

Anche l'ex commissario tecnico delle nazionali giovanili portoghesi, Carlos Dinis, ha parlato della sconfitta: "Le sostituzioni sono state tardive. La prestazione è stata molto deludente" - ha spiegato - "grazie al cielo Eriksen non stava avendo una buona giornata. In termini strategici non siamo mai stati in grado di contrastare l'avversario, Diogo Costa è stata la nostra salvezza. Le sostituzioni sono state tardive e non molto chiare".