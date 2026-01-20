Il presidente della Serie A ha rivelato cosa hanno chiesto i club su arbitri e Var

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Ho dato atto a Lotito e alla Lazio di aver sollevato un tema condiviso da molte altre società. Gli arbitri possono essere bravi o meno bravi e sbagliano, come sbagliano i giocatori. Quello che vogliamo è che l'errore umano sia omogeneo, che la casistica sia la stessa". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club. "Il tema di fondo poi è se vogliamo una partita spezzettata con un Var che interviene continuamente o una partita in cui il Var interviene solo nei casi eclatanti.

È una scelta di filosofia che dobbiamo fare insieme, allenatori, dirigenti e arbitri - ha aggiunto -. Faremo un incontro con gli allenatori e con i vertici delle società proprio per chiarire quei punti dubbi e sapere tutti qual è l'interpretazione ufficiale della Can. Quello che chiedono i presidenti e i dirigenti è: stabiliamo quali sono le regole, poi una volta che si conoscono, giuste o sbagliate che siano, tutti sappiamo che quelle sono le regole da seguire". (ANSA).